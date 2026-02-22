كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بقيمة تراكمية قدرها 20.3 مليار دولار خلال عام 2025، متماشيا مع تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وكذا التطورات المواتية لسعر الصرف منذ إبريل 2025.

وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك نفسه زاد للشهر الثامن على التوالي، مسجلا 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025 و15.1 مليار دولار في يناير 2026 ، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مدعومًا بشكل جزئي بارتفاع أسعار الذهب العالمية.

أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2014.

وبحسب المركزي، فقد جاءت هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدعومة بزيادة موارد النقد الأجنبي، لا سيما تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

وقال البنك المركزي، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي استمر في تسجيل أداء قوي خلال عام 2025 ليرتفع بشكل ملحوظ وبقيمة تراكمية قدرها 4.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقابل 20.8 مليار دولار في سبتمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2012.