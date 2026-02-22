النائب حازم الجندي: بيان القاهرة حاسم في رفض مزاعم ضم الأراضي العربية لإسرائيل

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء واضحًا وحازمًا في إدانة التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، والتي حاولت تبرير مزاعم أحقية الإحتلال في ضم أراضٍى عربية لها.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن فحوى البيان يعكس رسائل مصرية مهمة مفادها رفض أي محاولات للالتفاف على الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفض توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التصريحات تشكل خروجًا صريحًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن البيان المصري جاء ليؤكد أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي خطاب يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، أو يقلل من فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

ولفت أن مصر تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الجندي، على أن استغراب مصر من هذه التصريحات يعكس التناقض الواضح بين المزاعم السابقة وما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، فضلاً عن ما تم تداوله خلال مؤتمر مجلس السلام الذي انعقد في واشنطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل المصرية الواضحة تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية وصون ثوابت الأمة العربية، وتؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.