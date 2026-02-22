بروكسل تدعو إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات البلجيكية الأمريكية

دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات البلجيكية الأمريكية، وذلك عقب وصف السفير الأمريكي لدى بروكسل بيل وايت، التحقيق في قضية ختان اليهود بأنه "معاداة للسامية".

جاء ذلك في بيان صادر عن "بريفو"، اليوم الأحد، تطرق فيه إلى وصف السفير الأمريكي التحقيق الذي فتحته السلطات البلجيكية بحق عدد من رجال الدين اليهود (موهيل) في مدينة أنتويرب، بأنه "معاداة للسامية".

وتعود جذور الخلاف إلى مداهمات نفذتها الشرطة بأنتويرب في 14 مايو 2025، في إطار تحقيق قضائي بشأن ممارسات ختان غير قانونية.

وأوضحت السلطات البلجيكية حينها، أن التحقيق يركز على "إجراءات طبية يجريها أشخاص من دون تدريب طبي"، وأنه انطلق إثر شكوى داخل المجتمع اليهودي نفسه.

وفي 16 فبراير الجاري، طالب السفير الأمريكي بإنهاء التحقيق، معتبراً أن هذا الإجراء "معادٍ للسامية".

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية البلجيكية السفير وايت، لعقد اجتماع عقب تصريحاته.

وأفاد مسئولو الوزارة خلال الاجتماع، أن التحقيق في أنتويرب لم يكن موجها ضد الممارسات الدينية، بل كان إجراءً قانونيا تجريه سلطات قضائية مستقلة.