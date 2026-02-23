قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسله «كلهم بيحبوا مودي» الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، نال الإشادات الواسعة بالعمل محليًا وعالميًا وحتى من أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفنان عمرو دياب أبدى إعجابه بشخصية مودي وبالمسلسل ككل، وتابع: "الناس كلها بتثني على الأداء وأنا سعيد بهذه الأراء".

وأوضح الجهد الكبير الذي يبذله الفنانون للحفاظ على لياقتهم البدنية والفنية، لافتًا إلى أن تواضع الفنان عمرو دياب ومحافظته على صحته من أسباب بقائه على القمة، ومازحًا: "واقف جنبي أصغر مني".

وفي سياق آخر، استنكر الفنان ياسر جلال حملات الهجوم التي تُشن على بعض الفنانين المصريين، قائلًا: :"أنا كياسر لا أقبل أي نوع من أنواع الإهانة على أي فنان مهما عمل".

وأضاف أن الفنانين هم قوة مصر الناعمة مشيدًا بدورهم كحائط صد، وقائلًا: "كل اللي معدي كدا بيهاجم فينا وبيشتم فينا وفي قامتنا رغم إن القوة الناعمة جيش كبير أوي ومؤثر".

وتابع أن الفنان المصريين ساهموا في توضيح اللهجة المصرية على المستوى العربي، مضيفًا أن لهم جمهورًا عربيًا واسعًا، وقائلًا: "إحنا بندخل دخل للدولة والمسلسلات دي بتتباع برا بالعملة الصعبة بالدولار".

وعلى صعيد آخر، أشاد جلال بجميع الأعمال المقدمة في السباق الرمضاني الحالي 2026، قائلًا إنه يُتابع مسلسلي عين سحرية وصحاب الأرض.

وذكر أنه سيُتابع باقي الأعمال ومنها رأس الأفعى ومنّاعة للفنانة هند صبري، مازحًا: "هقعد اتسلى أنا مخلص معنديش حاجة ".