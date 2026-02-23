 محمد نجاتي: وافقت على أدوار فنية أقل من مستواي المهني - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026
محمد نجاتي: وافقت على أدوار فنية أقل من مستواي المهني


نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 1:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 1:16 ص

قال الفنان محمد نجاتي، إنه وافق على أدوار أقل من مستواه المهني، مؤكدًا أن اختيار الشخصيات جزء من عمله ومساره الفني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»: «طول الوقت كنت أختار أدوارًا محددة لأشخص شخصياتي، ده شغلي ولعبتي».

وأوضح أن الدراما والسينما والمسرح في مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى تراجع المسرح بشكل خاص، وتابع: «مسرح القطاع الخاص تقريبًا اختفى، المسرح ذو التكلفة العالية اللي كان موجود في زمن عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي لم يعد موجودًا».

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يرى جيلًا جديدًا من الفنانين يقدم أعمالًا مسرحية بمستوى الأساتذة الكبار، مثل محمد سعد أو محمد هنيدي، لكنه يرى أن هناك فجوة واضحة.

وتابع: «الناس لم تعد متحمسة لمشاهدة المسرح، وسعر التذاكر أو الذوق العام قد يكون سببًا، لكن المشكلة أعمق من كده».

