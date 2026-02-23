مدرب الترجي الجديد: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي

يرى الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني الجديد لنادي الترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي ستكون أول تحد كبير له مع النادي، مشددًا على أن المباراة تمثيل نهائي مبكر للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس أحد يومي 13 أو 14 مارس المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته.

وقال باتريس بوميل في تصريحات خلال مؤتمر تقديمه: «مواجهة الأهلي ستكون أول تحد كبير لي ولجهازي الفني، إنها نهائي مبكر بين عملاقين في القارة السمراء، وتركيزنا الحالي منصب على مباراة نجم المتلوي القادمة».

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بتواجدي اليوم في فريق كبير وعريق بحجم الترجي، هدفي الأول هو المحافظة على الثقة الموجودة حاليًا في الفريق وتطويرها».

وتابع: «لاحظت خلال معاينتي الأولية أن بعض اللاعبين يشعرون بنوع من التكبيل الذهني ومهمتي العاجلة هي تحريرهم ورفع الضغوط عنهم».

وأتم: «كل اللاعبين دون استثناء مهتمون بمباراة الأهلي وأعتقد أن فترة 3 أسابيع كافية جدًا للقيام بأشياء كثيرة وتغيير ملامح الأداء نحو الأفضل».