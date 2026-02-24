تعرف على نتائج مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة آنسات

اختُتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة (آنسات) للموسم الرياضي 2025-2026، حيث خاض 16 فريقًا مواجهات قوية أسفرت عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، على رأسها فريقا الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

الأهلي يفوز على الصيد بنتيجة 3-0 أشواط

الزمالك يفوز على الزهور بنتيجة 3-1 أشواط

سبورتنج يفوز على الجزيرة بنتيجة 3-1 أشواط

دلفي يفوز على العبور بنتيجة 3-0 أشواط

المقاولون العرب يفوز على الطيران بنتيجة 3-0 أشواط

راية يفوز على الشمس بنتيجة 3-0 أشواط

سموحة يفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 أشواط

وادي دجلة يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 أشواط

جدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، وسط توقعات بمواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتأهلة.