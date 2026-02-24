 تعرف على نتائج مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة آنسات - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 7:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تعرف على نتائج مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة آنسات

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 5:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 5:37 ص

اختُتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة (آنسات) للموسم الرياضي 2025-2026، حيث خاض 16 فريقًا مواجهات قوية أسفرت عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، على رأسها فريقا الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

 الأهلي يفوز على الصيد بنتيجة 3-0 أشواط

الزمالك يفوز على الزهور بنتيجة 3-1 أشواط

 سبورتنج يفوز على الجزيرة بنتيجة 3-1 أشواط

 دلفي يفوز على العبور بنتيجة 3-0 أشواط

المقاولون العرب يفوز على الطيران بنتيجة 3-0 أشواط

راية يفوز على الشمس بنتيجة 3-0 أشواط

سموحة يفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 أشواط

وادي دجلة يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 أشواط

جدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، وسط توقعات بمواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتأهلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك