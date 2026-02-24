تعرف على نتائج مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة آنسات

اختُتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة (آنسات) للموسم الرياضي 2025-2026، حيث خاض 16 فريقًا مواجهات قوية أسفرت عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، على رأسها فريقا الأهلي والزمالك.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
الأهلي يفوز على الصيد بنتيجة 3-0 أشواط
الزمالك يفوز على الزهور بنتيجة 3-1 أشواط
سبورتنج يفوز على الجزيرة بنتيجة 3-1 أشواط
دلفي يفوز على العبور بنتيجة 3-0 أشواط
المقاولون العرب يفوز على الطيران بنتيجة 3-0 أشواط
راية يفوز على الشمس بنتيجة 3-0 أشواط
سموحة يفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 أشواط
وادي دجلة يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 أشواط
جدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، وسط توقعات بمواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتأهلة.