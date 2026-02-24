الحرس الثوري يجري مناورات عسكرية على الساحل الجنوبي لإيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلان إيرانية، بأن الحرس الثوري أجرى اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، تضمنت المناورات تنفيذ عمليات إطلاق نار، بالإضافة إلى تكتيكات مشتركة جديدة تستخدم تقنيات حديثة بمختلف المستويات.

وقبل أيام، أجرت القوات البحرية الإيرانية والروسية، مناورات مشتركة في خليج عمان وفي شمال المحيط الهندي، ونفذت بنجاح سلسلة من العمليات.

وخلال المناورات، نجحت فرق العمليات الخاصة التابعة للقوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني والجيش الروسي في تنفيذ عملية لتحرير سفينة مختطفة، بحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للجيش الإيراني.

وذكر التقرير أن السفن والوحدات الجوية للبلدين شاركت أيضا في العملية التي شملت استطلاعا جويا، وعمليات على سطح البحر، والقبض على قراصنة.

وأضاف التقرير أن هذه المرحلة من المناورات شهدت مشاركة المدمرة الإيرانية «ألفاند» وسفن حربية مزودة بصواريخ، ومروحيات، وسفن إنزال، وفرق عمليات خاصة، وزوارق وسفن قتالية سريعة، وغيرها.

وقال حسن مقصودلو، المتحدث باسم المناورات، إن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز الأمن البحري، وتوسيع التعاون بين القوات البحرية للبلدين، وتحسين التنسيق في العمليات المشتركة.

وأُطلقت المناورات المشتركة عقب مناورات أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، والتي تضمنت إغلاقا مؤقتا للممر المائي الاستراتيجي يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك في ظل الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.