أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم تصل اليونان

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، في طريقها للانضمام إلى حشد عسكري واسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ورست الحاملة في الجزيرة اليونانية، أمس الاثنين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضم منشأة الدعم البحري الأمريكية في خليج سودا نحو 1000 شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أمريكيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر العام الماضي بشن ضربات على إيران، قد كرر تهديده لطهران باتخاذ إجراء عسكري جديد إذا لم تبرم اتفاقا جديدا بشأن برنامجها النووي، والذي تخشى دول غربية أن يكون هدفه تطوير سلاح نووي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتنشر واشنطن حاليا أكثر من 12 قطعة بحرية في الشرق الأوسط، بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، و9 مدمرات، و3 سفن قتال ساحلية.