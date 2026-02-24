وزيرة التنمية المحلية تتابع مع شركة سكاتك النرويجية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في المحافظات

- عوض: الوزارة والمحافظات المعنية حريصة على تقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح مشروعات الشركة فى مصر



عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع وفد من شركة "سكاتك – Scatec" النرويجية، برئاسة محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمشاركة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مشروعات شركة "سكاتك" النرويجية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والمساعي الجارية من الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكدت حرص الوزارة والمحافظات المعنية على تقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح مشروعات الشركة في مصر وتحقيق أقصى استفادة منها فيما يخص الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تقدمت بها الشركة إلى جهاز شئون البيئة للحصول على الموافقات البيئية واستيفاء كل الاشتراطات البيئية اللازمة، أو التراخيص اللازمة من المحافظات لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع بما يساهم في زيادة حجم استثماراتها في السوق المصري وتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع توجيهات عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظات

وخلال اللقاء عرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي، نبذة حول تاريخ الشركة النرويجية وخبراتها العالمية التي تتمتع بها في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها في عدد من المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية، والتطورات الخاصة بالمشروعات الجاري تطويرها بالفعل.

وتتضمن المشروعات إلى جانب مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر بقدرة 900 ميجاوات، مشروع "فالي" للطاقة المستدامة، والذي سيكون أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، وسيتم تطويره في محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات وبطاريات تخزين بقدرة 1500 ميجاوات ومحطة محولات بمنطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى محطة محولات وبطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة أبوقير بالإسكندرية، وبطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 1000 ميجاوات بمحافظة قنا، بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير مشروع دندرة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات و200 ميجاوات بطاريات لتخزين الطاقة، والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه سيتم الاستعانة بالعمالة والشركات المحلية في تنفيذ مشروعات الشركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى دعم الشركة ببعض التدخلات في إطار المشاركة المجتمعية للمحافظات، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الوطني لمصر المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ودعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتطوير أول مشروع في إفريقيا والشرق الأوسط لتوفير طاقة خضراء مستدامة على مدار الساعة، بالإضافة إلى ضمان التحول الأخضر لقطاع الكهرباء وتوطين بطاريات تخزين الطاقة.