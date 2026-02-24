40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدَّى نحو 40 ألف مصلٍّ، مساء اليوم الثلاثاء، صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في أجواء إيمانية وروحانية، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات المساء، وأدوا صلاتي العشاء والتراويح في باحاته ومصلياته المسقوفة، في مشهد يعكس تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم في الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بحسب وكالة وفا.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وأبوابها، ودققت في هويات عدد من الشبان، وأعاقت وصول بعض المواطنين إلى المسجد، في وقت شهدت فيه باحات الأقصى حضورًا واسعًا من العائلات وكبار السن والمرابطين.

وأكد مصلون أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يحمل رمزية خاصة، ويجسد عمق الارتباط الديني والوطني بالمكان، رغم الإجراءات والتضييقات المفروضة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك توافد أعداد كبيرة من المصلين من مدينة القدس وأراضي عام 1948، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين من محافظات الضفة الغربية.