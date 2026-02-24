انتقد مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان، الثلاثاء، ما وصفه بـ«فشل» الحكومة والجيش في إجلاء 210 آلاف إسرائيلي عام 2023، مطالبًا بالاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف في ظل التوترات الراهنة مع إيران.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، تناول تقرير إنغلمان إخفاق الحكومة والجيش والسلطات المحلية في التعامل مع سكان محيط قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان عقب اندلاع حرب أكتوبر 2023.

وأشار إنغلمان إلى أنه «يجب على الدولة تصحيح أوجه القصور في معاملة المُهجّرين، والاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف في ضوء الوضع الأمني الراهن»، مؤكدًا أن التقرير كشف «صورة قاتمة لفشل ممنهج في الاستعداد لاستيعاب السكان في حالات الطوارئ».

وأضاف أن الحكومة والجيش أخفقا في إجلاء نحو 210 آلاف شخص من الشمال والجنوب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، لافتًا إلى غياب خطة تشغيلية متفق عليها لعمليات الإجلاء، وعدم تحديث صلاحيات سلطة الإجلاء والإغاثة منذ إنشائها قبل 65 عامًا.

وفي السياق، عززت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وجودها العسكري في الشرق الأوسط، مع تلويحها بإمكانية تنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد طهران بـ«عواقب وخيمة» في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وسط توجه الطرفين إلى جولة مفاوضات جديدة في جنيف.

من جهته، اعتبر موشيه دافيدوفيتش، رئيس ما يسمى «منتدى خط المواجهة» ورئيس المجلس الإقليمي آشر شمال إسرائيل، أن تقرير المراقب «دليل مؤلم على فشل الدولة في إدارة خط المواجهة أثناء حالة الطوارئ»، مشيرًا إلى أن الدولة أخفقت في مختلف جوانب عملية الإجلاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، وما تبعه من عدوان إسرائيلي واسع على القطاع، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.