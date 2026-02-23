«الشروق» تكشف سبب عدم معاقبة مروان عطية بالإيقاف في مباراة سموحة

شهدت الساعات الأخيرة الماضية حالة من الجدال حول موقف مروان عطية، لاعب النادي الأهلي من المشاركة في مباراة سموحة في الدوري، في ظل الحديث عن حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة عشر مساء أمس الأحد، ولم تتضمن اسم مروان عطية بالإيقاف، رغم حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الجونة.

وبالبحث وصلت «الشروق» إلى أن مروان عطية نفذ عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، في أكتوبر الماضي خلال مواجهة بتروجت في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري، بعد 3 إنذارات أمام الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية آنذاك إيقاف مروان عطية، ضمن عقوبات الجولة الحادية عشر كما هو موضح في الصورة التالية:

وبناءً على ما سبق يتضح أن الإنذار الذي حصل عليه مروان عطية في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة في الجولة الثامنة عشرة هو الأول للاعب من بعد الإيقاف.

في سياق متصل، أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة التي تجمع الفريقين مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة سموحة كلًا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه وعمرو الجزار للإصابة، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم للإيقاف، فيما يغيب حمزة علاء ومحمد شكري لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، كريم فؤاد، أحمد عيد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: يلسين كامويش، مروان عثمان ومحمد شريف.