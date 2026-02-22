هل تسمى العاصمة الإدارية رسميًا ممفيس؟ تفاصيل مشروع قانون مقترح بمجلس النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ممفيس هو الاسم اليوناني للعاصمة الأولى لمصر الموحدة "من نفر" أو "منف" ومكانها الحالي ميت رهينة بالجيزة، وهي أقدم عاصمة معروفة لمصر الموحدة، وكانت عاصمة إقليم إنب-حج بمصر السفلى القديمة في عصر قبل الملك مينا نعرمر موحد القطرين.

استدعى مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي الاسم من جديد.

حيث ينص المشروع على إطلاق اسم "ممفيس" على العاصمة الإدارية الجديدة

وبحسب المادة ١١٩ منه يقترح المشروع أن تكون ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة) مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، لها وضع استثنائي، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون بها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر الحكومة ومقار الوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

وتنص المادتان ١٢٠ و١٢١ من المشروع على أن يعين لها رئيس له سلطات المحافظ ومجلس أمناء، بقرار جمهوري استثنائي.

ويأتي مشروع القانون في عشرة أبواب رئيسية، تضمنت تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها.

وقد أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع القـانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وستين نائبًا إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.