الرئيس الإيراني: ندير المفاوضات مع أمريكا وفق توجيهات خامنئي لتجاوز وضع لا حرب ولا سلام

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تدير مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة بما يتوافق مع توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، وبهدف تجاوز الحالة "المنهكة" المتمثلة في وضع "لا حرب ولا سلام".

وذكرت وكالة إرنا، اليوم الأربعاء، أن بزشكيان أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية بمحافظة مازندران شمال البلاد، إذ تطرق إلى المحادثات النووية الجارية مع واشنطن، والمقرر استمرارها الخميس في جنيف.

وأضاف: "ستتواصل هذه المفاوضات غدا في جنيف بمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، وبصفتنا حكومة، نسعى إلى توجيه مسار المفاوضات وإدارتها بما يتماشى مع إرشادات وتعليمات قائد الثورة، وبما يتيح تجاوز الوضع المُنهك المتمثل في لا حرب ولا سلام".

وأعرب الرئيس الإيراني، عن تفاؤله حيال نتائج المحادثات، قائلا إنه حال أسفرت عن النتائج المرجوة "فسيكون من الممكن إزالة العقبات وتسريع وتسهيل مسار تنمية البلاد"، مشيرًا إلى علاقات بلاده مع الدول المجاورة التي شهدت تطورا ملحوظا، مؤكدا العزم على تعزيزها.

وفي وقت سابق الأربعاء، توجه الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة عراقجي إلى جنيف لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وكانت المحادثات قد استؤنفت في سلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها عقب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025، فيما عُقدت الجولة الثانية برعاية عُمانية في جنيف في 18 فبراير.

وتطالب واشنطن طهران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، ملوّحة باستخدام القوة العسكرية.

في المقابل، تؤكد طهران تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، محذرة من أنها سترد على أي هجوم عسكري، حتى لو كان محدودا.