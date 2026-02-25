توجه الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير، إن عراقجي، والوفد المرافق، انطلق من طهران نحو جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات النووي مع الولايات المتحدة المقررة الخميس.

واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية بجنيف في 18 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة، إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تعزز الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.