عون يعرب عن استعداد لبنان للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي

أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، استعداد بلاده للانخراط في مبادرة "الممر الاقتصادي" بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع جيرار ميستراليه مبعوث الرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي (IMEC)، في بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة، إن اللقاء بحث تناول سبل تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية وربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول الشرق الأوسط وأوروبا، والتوجهات الحالية لتنويع مسارات الممر وتعزيز مرونته في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأبلغ عون المبعوث الفرنسي "استعداد لبنان للانخراط ضمن المبادرة، بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أهمية متابعة البحث والتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتباعها لاستكمال المسار المتعلق بهذه المبادرة.

فيما أطلع المبعوث الفرنسي، خلال اللقاء، عون على آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة وأهمية انضمام لبنان إليها.

وقدّم عرضا حول تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والطاقة والبنية الرقمية بين الهند ودول المنطقة وأوروبا، إضافة إلى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.

كما عقد المبعوث الفرنسي اجتماعا مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لبحث مبادرة الممرّ الاقتصادي، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، وفق بيان لمكتب سلام.

وتناول الاجتماع الجدوى الاقتصادية لدمج مرفأي بيروت وطرابلس ضمن الممرّ، في ظلّ المرحلة الأولى التي يمرّ بها المشروع على مستوى التخطيط ودراسات الجدوى، والذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر تكامل بحري وسككي يتيح تنويع مسارات التجارة وتجاوز نقاط الاختناق التقليدية.

وقال سلام، إن التحوّلات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية، إلى جانب تصاعد المنافسة من المرافئ المجاورة، تجعل من انخراط لبنان في الممرّات التجارية الإقليمية "فرصة استراتيجية وضرورة ملحّة للنهوض الاقتصادي".

ورحّب بالدعم والمواكبة التقنية التي تبديها الحكومة الفرنسية في هذا المجال، مشددا على أنّ هذا الملف يُعدّ من أولويات الحكومة.

وأشار إلى إطلاق دراسة استراتيجية شاملة حول تكامل قطاعات النقل والطاقة والتجارة مع دول الجوار، بدعم من البنك الدولي.

وفي 9 سبتمبر 2023، أعلن قادة عالميون الاتفاق على إنشاء مشروع ممر للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.