المغرب يسجل هزتين أرضيتين شمالي البلاد

- بقوة 3.3 و3.2 درجات على مقياس ريختر دون أضرار



وقعت هزتان أرضيتان، الأربعاء، بإقليمي إفران والحسيمة شمالي المغرب بقوة 3.3 و3.2 درجات على مقياس ريختر، دون تسجيل أضرار.

وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، في تصريح لموقع "إس إن إر تي نيوز" (حكومي)، إن الهزة الأولى سُجلت بمنطقة "ضاية عوا" بضواحي إقليم إفران، على عمق 20 كيلومترا.

وأضاف أن الهزة الثانية سُجلت بإقليم الحسيمة على عمق 25 كيلومترا.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزتين.

وكان المغرب شهد في 7 فبراير الجاري هزتين أرضيتين بإقليمي الحسيمة وأزيلال شمالي البلاد، بقوة 3.8 و2.8 درجات على التوالي، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023، بقوة 7 درجات، وشمل مدنا بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش شمالا، وأكادير وتارودانت وسط البلاد، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي واسع، وفق وزارة الداخلية المغربية.