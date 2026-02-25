إيران: هناك آفاق جيدة للمحادثات مع أمريكا مع توجه فريق التفاوض إلى جنيف

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن إيران ترى فرصة لتحقيق نتيجة جيدة من الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي غادر فيه وفد إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول برنامج طهران النووي.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، من المقرر أن يلتقيا بالوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف غدا الخميس.

واستأنف البلدان المفاوضات حول البرنامج النووي الذي طال النزاع حوله في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط قبل شن ضربات محتملة على إيران.

وهددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وذكر ترامب في 19 فبراير أنه يمنح طهران حوالي 10 إلى 15 يوما للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية "فيما يتعلق بالمحادثات، نرى آفاقا جيدة، غدا في الاجتماع الذي سيعقده عراقجي في جنيف... حاولنا، بتوجيه من الزعيم الأعلى، إدارة هذه العملية للخروج من حالة اللا حرب واللا سلام"، وفقاً لوكالة رويترز.

وذكر عراقجي، أمس الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "في متناول اليد، ولكن فقط إذا أعطيت الأولوية للدبلوماسية".