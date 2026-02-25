انتشل فريق إنقاذ تابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جثة الطفل محمد أحمد سيد توفيق، البالغ من العمر 8 أعوام، من مياه البحر أمام شاطئ أبو تلات، وذلك بعد 12 يومًا وعلى بعد 100 كيلومتر من مكان غرقه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل طافية على سطح مياه البحر أمام شاطئ أبو تلات غرب المحافظة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الجثة لطفل مُبلغ عن غرقه منذ الساعة 4 عصر يوم الجمعة قبل الماضية بجوار فندق "ر" بمدينة العلمين التابعة لنطاق مديرية أمن مطروح، وجرفه التيار إلى شاطئ أبو تلات.

وكان الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، وجه نداءً للغواصين المتطوعين من محافظتي الإسكندرية ومطروح للانتقال بسرعة إلى محيط مكان الغرق بحثًا عن الطفل، إلى أن ظهرت جثته وجرى انتشالها، بالتنسيق مع الصيادين بالضبعة والحمام وخفر السواحل.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.