الجيش اللبناني يحصن مواقعه في الجنوب عقب إطلاق نار إسرائيلي

يواصل الجيش اللبناني تحصين مواقعه في جنوبي البلاد عبر رفع سواتر ترابية في نقطتي تمركز بمنطقة سردة – قضاء مرجعيون، وذلك عقب تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي الثلاثاء.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر لبنانية، أن الجيش بدأ منذ صباح الأربعاء أعمال تعزيز التحصينات في الموقعين، فيما واكبت قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" هذه الإجراءات في المنطقة.

وكانت القوات اللبنانية قد تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، قالت إسرائيل إنه كان تحذيريا بهدف منع إنشاء نقطة عسكرية جديدة قرب الحدود.

وأوضح بيان للجيش اللبناني أن محيط نقطة المراقبة التي كان يجري استحداثها في منطقة سردة – مرجعيون تعرض لإطلاق نار إسرائيلي بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة على علو منخفض أطلقت تهديدات باتجاه الجنود.

وأصدر الجيش أوامر بتعزيز الموقع والبقاء فيه، مع الرد على مصادر النيران دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل صوتية ونيرانا من موقع الحمامص المستحدث باتجاه عناصر الجيش اللبناني في منطقة سردة جنوب الخيام.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، حيث تواصل إسرائيل شن هجمات متفرقة في الجنوب اللبناني، إلى جانب احتفاظها باحتلال عدد من التلال والمناطق اللبنانية منذ الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضٍ محتلة في سوريا وفلسطين.