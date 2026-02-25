سفير اليابان ونائبة المبعوثة الأممية يبحثان دعم جهود الاستقرار في ليبيا

بحث سفير اليابان لدى ليبيا، إيزورو شيمورا، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسّقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، سبل تعزيز التعاون لدعم مبادرات بناء السلام في ليبيا.

وأوضحت السفارة اليابانية لدى ليبيا في منشور عبر صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول آفاق التنسيق المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم جهود الاستقرار وتعزيز مسارات السلام في البلاد،وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وخلال اللقاء، قدّم السفير الياباني لنائبة المبعوثة الأممية دمى "هينا ماتسوري"، وهي تقليد ياباني يرمز إلى التمنيات بالسعادة والازدهار، وتضم الدميتان في طبقتها العلوية رمزي الإمبراطور والإمبراطورة.

وأضاف البيان، أن السفارة تقدّمت، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بأطيب التمنيات بالسلام والخير لجميع المحتفلين بهذه المناسبة.