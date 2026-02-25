قوات الاحتلال تستهدف مزارعين في أطراف بلدة رميش في جنوب لبنان بقنابل صوتية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مزارعين في أطراف بلدة رميش في جنوب لبنان بقنابل صوتية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن تعرض عدد من المزارعين في منطقة "سعسع" عند أطراف بلدة رميش - قضاء بنت جبيل لثلاث قنابل صوتية ألقتها طائرات مسيّرة إسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، قد نفّذت ليل أمس الثلاثاء، تفجيرين في بلدة العديسة وتفجيراً عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان وبدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.