علي جمعة: النظر إلى السماء خلال الصلاة يُشتت التركيز

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، على سؤال حول حكم النظر إلى السماء خلال الصلاة، مؤكدًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك في الحديث الصحيح.

وأوضح "جمعة" عبر برنامجه "اعرف دينك" على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن النظر إلى السماء أو مساحات واسعة مثل: "البحر أو الصحراء أو الخضرة"، يمكن أن يؤدي إلى تشتيت التركيز ويشبه الهيام أو التأمل المطلق، بينما الصلاة تتطلب تدبر كل كلمة وقوله بحضور القلب والخشوع.

وأضاف أن كل ما يقوله الإنسان في الصلاة له معنى عميق لا يصل إليه إلا بالتدبر الذي يأتي مع التركيز، والنظر إلى ألوان مختلفة أو مساحات واسعة يشتته.

وأشار إلى أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت تضع سترًا يحتوي على ألوان مختلفة وحركات ملفتة، وبعد أن انتهى النبي من الصلاة، قال لها: “يا عائشة، هذا قد شغلني في صلاتي”،أي أن النظر إلى تلك الألوان ومحاولة تحليل اتساقها أو عدمه شغله عن التدبر وحضور القلب خلال الصلاة، وهو ما يسعى المصلي لتحقيقه.

وتابع أن الصحابة، ومنهم ابن عباس, فسّروا الخشوع في الصلاة بأن ينظر المصلي إلى موضع السجود فقط، وعدم التوسع في النظر إلى الفراغات أو المساحات الكبيرة، لأن ذلك قد يسبب الهيام ويبعد عن التركيز على معاني الصلاة، مثل قوله تعالى: “إياك نعبد وإياك نستعين”، والتي تحتوي على معاني جليلة ونافعة لا يدركها المصلي إلا بالتدبر والتركيز.