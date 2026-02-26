النائبة إيرين سعيد تسأل الحكومة عن بحث الدخل و الإنفاق: كيف تخططون من دونه؟

قدمت النائبة إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط و التنمية الاقتصادية بشأن عدم صدور بحث الدخل و الإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ولفتت إلى أن إصدار هذا البحث كان في عام ٢٠٢١، وقالت: "صدر معلومات خام فقط، حيث أوضح زيادة معدلات الفقر في مصر لنسبة ٣٤ ٪؜ بواقع زيادة ٤.٣٪؜ عن البحث السابق".

وشددت على أن هذا البحث يعتبر الأداة الأولى الحكومية لدراسة مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة للفرد والأسر، وأنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، ومستويت الدخل للفقر والأسرة، بالإضافة إلى توزيع الدخل والإنفاق عبر الشرائح والفئات المجتمعية و الجغرافية.

وتساءلت: "كيف للحكومة أن تضع خطط تنموية وتصمم برامج دعم وتتابع متغيرات المعيشة دون هذا البحث؟".