شهدت مباراة إنتر ميامي الأمريكي ضد منافسه إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري التي أقيمت في بورتوريكو بعض الفوضى الجماهيرية التي دفع ثمنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل ميسي هدفاً من ضربة جزاء قاد به إنتر ميامي للفوز بنتيجة 2-1 ضمن جولة الفريق الأمريكي في بورتوريكو.

وشارك النجم الأرجنتيني صاحب الـ 38 عاماً كبديل في بداية الشوط الثاني وسجل هدف الفوز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ومع نهاية المباراة، اقتحم مشجع أرض الملعب وطلب الحصول على توقيع ميسي قبل أن يطلب مشجع آخر التصوير مع النجم الأرجنتيني.

وتصاعدت الفوضى مع اندفاع أحد المشجعين إلى ميسي وأسقطه أرضاً وسط ارتباك شديد من رجال الأمن الذين اندفعوا للسيطرة على الأمور سريعاً.

ولم يصدر أي تعليق من جانب نادي إنتر ميامي بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة.

يُذكر أن إنتر ميامي استهل مشواره في الدوري الأمريكي بخسارة أمام لوس انجلوس بنتيجة 3-0، بينما كان ميسي قد قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.