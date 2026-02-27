فيرتز خارج الحسابات وقلق في ليفربول وسط غموض موعد عودته

سيغيب صانع لعب ليفربول فلوريان فيرتز عن مواجهة فريقه أمام وست هام يونايتد غدا السبت، وقال المدرب أرنه سلوت إنه لا يعرف بعد موعد جاهزية الدولي الألماني للعودة إلى الملاعب.

وكان فيرتز قد تعرض لإصابة في الظهر أثناء الإحماء قبل مواجهة نوتنجهام فورست مطلع الأسبوع الجاري، وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن غياب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يعد ضربة موجعة لفريقه الذي يسعى لمواصلة عروضه الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وانضم فيرتز إلى ليفربول قادما من باير ليفركوزن في يونيو حزيران، في صفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (134.64 مليون دولار)، إضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كحوافز محتملة.

وبعد بداية متواضعة، استعاد فيرتز مستواه قبل الإصابة، مسجلا ستة أهداف ومقدما سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم، ليصبح الخيار المفضل لسلوت في مركز "الرقم 10" خلف المهاجم.

ولدى سؤاله عن الجدول الزمني لعودة اللاعب، رد سلوت قائلا "لا، في الوقت الحالي لا يوجد. عادة عندما أقول ذلك أكون أعرف الإجابة لكنني لا أرغب في الإفصاح عنها… لكن الآن، بصراحة، لا أعرف. إنه أمر مؤسف حقا… إنها خيبة أمل له، ولنا أيضا لأنه كان يقدم أداء رائعا مؤخرا".

وفي أخبار أكثر إيجابية للنادي، قال سلوت إن الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج قد يعود للمشاركة بعد غياب استمر شهرا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال سلوت إن على لاعبي ليفربول التركيز على أدائهم فقط، وعدم الانشغال بنتائج الفرق الأخرى، في ظل الصراع المحتدم مع مانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 27 مباراة، متساويا في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، ومتأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ومع عدم خوض تشيلسي ومانشستر يونايتد أي مباراة قبل يوم الأحد، يأمل ليفربول في استغلال الفرصة والضغط على منافسيه من خلال تحقيق الفوز على أرضه أمام وست هام المهدّد بالهبوط.

وقال سلوت "من وجهة نظري، هذه مباراة أخرى بالنسبة لنا. نحن لا نركز على الفرق الأخرى، بل نركز على أنفسنا فقط".

وأضاف "نحتاج إلى الفوز بالكثير من المباريات… وهذا هو محور تركيزنا. لا ننشغل كثيرا بالفارق في النقاط، رغم إدراكنا للترتيب".

وكان لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر قد سجل هدف الفوز في الدقيقة 97 ليمنح ليفربول الانتصار على نوتنجهام فورست في المباراة الماضية، وهو ثاني فوز له على التوالي بنتيجة 1-صفر.

وأقر سلوت بأن تسجيل الأهداف أصبح أكثر صعوبة على مهاجمي الفريق مؤخرا، لكن صلابة الدفاع خففت من تأثير ذلك.

وقال "نحافظ على شباكنا نظيفة، ولذلك لا يحتاج المهاجمون إلى تسجيل الكثير من الأهداف".