فيلم جديد لوزارة النقل يرصد جهود تشغيل وصيانة القطارات

أطلقت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر مادة فيلمية جديدة تسلط الضوء على الجهود المكثفة التي يتم بذلها يوميا في منظومة تشغيل قطارات السكك الحديدية، وما تتضمنه من أعمال إعداد وتجهيز وصيانة ونظافة وتعقيم، إلى جانب رصد الآثار السلبية لبعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها عدد من مستخدمي المرفق وتؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة وانتظامها.

وتناولت المادة الفيلمية، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، منظومة التشغيل اليومي على شبكة السكك الحديدية، مستعرضة سلسلة الإجراءات الفنية والفحوصات الشاملة التي تسبق انطلاق الرحلات، والتي تشمل مراجعة الجرارات والعربات واختبار أنظمة التشغيل والأمان، فضلا عن متابعة نظم التحكم والسيطرة على حركة القطارات، والتأكد من جاهزية الخطوط وسلامتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تتم بصورة يومية ودون توقف، في إطار الحرص على تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية في التنقل الآمن والمنتظم.

كما استعرض الفيلم أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها فور وصول القطارات من رحلاتها المختلفة، حيث تبدأ فرق العمل المتخصصة من المهندسين والفنيين في فحص المحركات وأنظمة الكهرباء والتكييف والفرامل والزيوت والفلاتر وغيرها من المكونات الحيوية، استعدادا لرحلة جديدة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة دون أعطال مفاجئة، ويعزز من عوامل الأمان والسلامة على الشبكة.

كما أبرزت المادة الفيلمية أعمال النظافة والتعقيم الدورية داخل العربات، في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة سفر لائقة وآمنة لجمهور الركاب، تعكس مستوى الاهتمام بالمرفق وتطويره المستمر، منوهة إلى أن هذه الجهود تتكامل مع خطط التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة.

وسلطت الوزارة الضوء على بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر على جودة وانتظام الخدمة، وتعرض حياة الركاب للخطر، مثل قيام بعض الأطفال برشق القطارات بالحجارة، أو سوء التعامل مع المقاعد ووسائل الأمان والمكونات الخاصة بخدمة الركاب أثناء الرحلة، وهي ممارسات تكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة من ميزانيتها لإصلاح التلفيات الناتجة عنها، فضلا عن تأثيرها المباشر على كفاءة التشغيل وسلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة خلال الفيلم أن الالتزام بقواعد الاستخدام السليم وتبني السلوكيات الإيجابية يسهمان بشكل مباشر في الحفاظ على جودة واستدامة الخدمة، مشددة على أن مرفق السكك الحديدية ملك للشعب، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، لضمان استمرار تقديم خدمة آمنة ومنتظمة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.