تغير طفيف في أسعار النفط قبل المحادثات بين أمريكا وإيران

تذبذبت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها أمس.

وانخفض سعر خام برنت تسليم أبريل المقبل بمقدار 0.15 دولار، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 65.48 دولارا للبرميل، بعد تراجعه أمس بمقدار 0.68 دولار، أي بنسبة 1%، ليصل إلى 65.63 دولارا أمس.

ويأتي هذا التذبذب في التداولات اليوم في ظل ترقب المتداولين للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، سويسرا، المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب الصراع "أمرٌ في المتناول"، وأن "الفرصة التاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق" ستعتمد على "إعطاء الأولوية للدبلوماسية".

وفي خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل الدبلوماسية لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب: "أُفضّل حلّ هذه المشكلة عبر الدبلوماسية. لكن أمراً واحدا مؤكدا، لن أسمح أبدا لأكبر ممول للإرهاب في العالم، وهو كذلك بلا منازع، بامتلاك سلاح نووي.. لا يمكنني السماح بحدوث ذلك".

ومن المُقرر أن يلتقي مبعوثون أمريكيون، بمن فيهم الممثل الخاص ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، بنظرائهم الإيرانيين غدا لحث إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي.

وقد نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في الشرق الأوسط، مما يشير إلى أن خطر العمل العسكري لا يزال قائما.

في غضون ذلك، تجاهل المتداولون إلى حد كبير تقريرا صادرا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يظهر زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المُنتهي في 20 فبراير الحالي.

وأشار التقرير إلى أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل في الأسبوع الماضي بعد انخفاضها بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع السابق.