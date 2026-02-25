بابا الفاتيكان يجري أول زيارة للجزائر في أبريل

- الرئاسة الجزائرية رحبت بالزيارة وقالت إنها ستفتح بلا شك آفاق جديدة للتعاون

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، أن بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، سيحل بالبلاد في أبريل المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد العربي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن بلادها ترحب بفحوى البيان الصادر عن سلطات دولة الفاتيكان المتضمن الإعلان عن قيام البابا ليون الرابع عشر بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة "ستمكن من تمتين روابط الصداقة والثقة والتفاهم التي تجمع بين الجزائر ودولة الفاتيكان".

وتابع: "وستفتح بلا شك آفاق جديدة للتعاون تعكس إيمانهما المتبادل بضرورة بناء عالم يسوده السلم وقيم الحوار والعدالة، في مجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه البشرية".

وفي بيان ثان مقتضب، أفادت الرئاسة الجزائرية بأن تبون، ترأس اجتماعا، الأربعاء، لتقييم عمل اللجنة المكلفة بالتحضير للزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر.

والأربعاء، أعلنت الفاتيكان عن زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر بداية من 13 إلى 15 أبريل المقبل، في مستهل جولة إفريقية ستقوده أيضا إلى الكاميرون وأنغولا وغينيا الاستوائية.

وتعد زيارة ليون الرابع عشر، الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى البلد العربي.

ووفقا لإعلام محلي جزائري، سيلقي ليون الرابع عشر خلال زيارته خطابا رسميا ويزور كنيسة السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة، وينتقل بعدها إلى مدينة عنابة الساحلية (شمال شرق)، التي تعتبر موطن القديس أوغسطين، أحد أعظم أعمدة الفكر المسيحي إبان الحقبة الرومانية.

جدير بالذكر أن تبون، عقد مباحثات مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، على هامش زيارته إلى إيطاليا في يوليو الماضي، في لقاء وصف بأنه جرى في أجواء ودية، وشهد التأكيد على متانة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان والجزائر.

وفي مايو الماضي، خلال قداس تنصيبه، عبر بابا الفاتيكان لسفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي رشيد بلادهان، عن رغبته في زيارة الجزائر أرض القديس أوغسطين، كونه يعتبر نفسه من أولاد الأخير.



