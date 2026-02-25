حجزت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، قضية اتهام "ترزي حريمي" للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس القادم؛ على خلفية اتهامة بتصوير فتاة خِلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله في مدينة المنصورة.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة، وسكرتارية أحمد مجر، في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة د، المقيدة برقم 4015 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم "إيهاب ع ع ع"، 56 سنة، ترزي، مقيم بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في 4 ديسمبر 2025 بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، قد تحرش جنسيا بالمجني عليها الطفلة "نادين م أ" بأن تعرض لها بالتقاط مقطع مرئي أثناء قيامها باستبدال ملابسها حال كشفها عن مواضع عفتها في المكان المعد لذلك، وكان ذلك باستخدام هاتفه المحمول بقصد الحصول على منفعة جنسية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبسن أن المتهم قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن التقط لها بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية "هاتفه النقال" مقطعا مرئيا لها في مكان خاص بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت المجني عليها الكفلة، عمرها 15 عاما، بشهادتها،

حيث أكدت أنها أتت لمحل الواقعة (المحل) الخاص بالمتهم "الخياط" وذلك لإعادة قياس الثياب المودوعة لديه سلفا لهندمتها، وبدلوفها الغرفة المعدة لذلك، وما أن حسرت ملابسها عنها حتى انكشف بصرها لهاتف محمول موضوع بإحدى جوانب الغرفة، فدخلها الشك والريبة ولما تفحصته تبين أنه خاص بالمتهم ومضبوط على وضع التصوير.

أوضحت المجني عليها، في شهادتها، أنها بادرت بوقف التسجيل القائم وأرسلت المقطع إلى هاتفها الخاص، ثم عمدت بعد ذلك لمحوه من هاتف المتهم، وانصرفت على الفور وأبلغت ذويها "الشاهدين الثاني والثالث" بما استبان لها من فعل المتهم، واللذان شهدا بذات مضمون شهادتها.

وشهد الرائد إبراهيم حافظ معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بأن تحرياته أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به الشهود، وبمطالعة النيابة العامة للمقطع المصور للواقعة، والمقدم من المجني عليها تبين صحة ما رددته.

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة المجني عليها، يتهم فيه المتهم بتصوير نجلته خِلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل الخاص به (ترزي حريمي)، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفه وقيامه بالتصوير.

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، بقيادة المقدم كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود مقطع فيديو آخر لسيدة أخرى قام المتهم بتصويرها خِلسة دون علمها، باستخدام نفس الأسلوب.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة، اعترف بقيامه بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ دون علمها على النحو المبين بالتحقيقات.