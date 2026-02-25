إنريكي يعلن قائمة باريس لمواجهة موناكو في أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة موناكو، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، على ملعب «حديقة الأمراء»، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وشهدت القائمة غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، في ضربة فنية للفريق الباريسي قبل اللقاء الحاسم.

وكان باريس سان جيرمان قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 3-2، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الإياب أمام منافس يسعى لقلب الطاولة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

أشرف حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، خفيتشا كفاراتسخيليا، جونزالو راموس، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديش، درو، برادلي باركولا، شيفالييه، زائير إيمري، سافونوف، مباي، ويليان باتشو، جواو نيفيز، ريناتو مارين.

ويأمل إنريكي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتأكيد التفوق، رغم الغيابات، ومواصلة المشوار الأوروبي بثبات.