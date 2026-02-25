المدير التنفيذي لمايكروسوفت: البينات الأوروبية ستظل في أوروبا

قال ساتيا ناديلا المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إن مستخدمي برمجيات الشركة يفترض أن يكونوا قادرين على تأمين بياناتهم تماما من عمليات الدخول الخارجية، وسط مخاوف أوروبية متنامية بشأن أمن البيانات في الولايات المتحدة.

ووصف ناديلا، السيادة باعتبارها "محل تخوف مشروع تماما"، لدى حديثه في مؤتمر للعملاء في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأضاف أن عملاء مايكروسوفت يحتاجون إلى سيادة كاملة على بياناتهم وتطبيقاتهم، عن طريق التشفير ووحدات التخزين السحابية الخاصة بعيدا عن مراكز البيانات الضخمة التابعة للشركة.

ووفقا لناديلا، ينطلق هذا أيضا على تطوير البرمجيات عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يفترض أن يكون ممكنا الآن على أنظمة الحوسبة الداخلية. ويشار إلى أن هذه الخدمة التي تقدمها مايكروسوفت ويطلق عليها اسم "فاوندري" ليست متاحة حتى الآن إلا عن طريق وحدات التخزين السحابية.

وتصف مايكروسوفت، منصتها "فاوندري"، بأنها منصة موحدة قابلة للتشغيل البيني وتمكن مطوري البرمجيات من "العمل بشكل أسرع وأذكى".