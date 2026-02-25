البرازيل: المحكمة العليا بصدد إصدار حكمها في قضية مقتل عضوة في مجلس مدينة ريو دي جانيرو

من المقرر أن تصدر لجنة مكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا البرازيلية حكمها، اليوم الأربعاء، بشأن مصير المشتبه بهم في التخطيط لاغتيال عضوة مجلس مدينة ريو دي جانيرو، مارييل فرانكو، وسائقها أندرسون جوميز عام 2018، وهي قضية لا تزال تثير المشاعر في الدولة المنقسمة سياسيا.

وتضم قائمة المشتبه بهم في قضية قتل الناشطة في حقوق الإنسان البالغة من العمر 38 عاما، والتي تحولت إلى سياسية كلا من: عضو الكونجرس السابق شيكوينهو برازاو؛ وشقيقه عضو هيئة رقابية حكومية في ريو، دومينجوس برازاو، ومساعده روبسون كاليكستو فونسيكا؛ والمحقق الشرطي ريفالدو باربوسا، والشرطي السابق رونالد باولو ألفيس بيريرا.

ومن المقرر أن يكون القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى مؤخرا قضية الانقلاب التي أدت إلى سجن الرئيس السابق جايير بولسونارو، هو أول من يصوت في هذه المحاكمة.

وهاجم حلفاء ومؤيدو بولسونارو لسنوات إرث فرانكو والإشادات التي حظيت بها منذ وفاتها في حادث إطلاق نار من سيارة مارة.

وبدأت المحاكمة، أمس الثلاثاء، حيث دفع نائب المدعي العام هيندنبورجو شاتوبريان بأنه يجب إدانة جميع المشتبه بهم الخمسة بالتهم الموجهة إليهم.

وقد نفى جميع المشتبه بهم أي صلة لهم بمقتل عضوة مجلس مدينة ريو.