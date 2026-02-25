لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني تعطي موافقة مشروطة على شراء مسيرات انقضاضية للجيش

وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني، على شراء طائرات مسيرة انقضاضية للجيش الألماني.

وأقر الساسة المختصون في اللجنة خطط وزارة الدفاع، التي تعتزم طلب أنظمة الأسلحة من شركتي "هلزينج" و"شتارك ديفنس" الألمانيتين بقيمة أولية تبلغ حوالي 540 مليون يورو، وفق ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين من مشاركين في اجتماع اللجنة.

وفي الوقت نفسه، وضعت لجنة الميزانية، سقفا للمشتريات بقيمة مليار يورو لدى كل شركة من الشركتين، وفرضت على الوزارة واجبات تقديم تقارير دورية.

وفي هذا الصدد، اتخذت ما يُعرف بـ"القرار التوجيهي"، والذي يشترط أيضًا تجديد موافقة البرلمان كشرط أساسي لطلب كميات إضافية بموجب العقود.

ووصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، شراء المسيرات الانتحارية بأنه "خطوة مهمة".

وأوضح أن الجيش الألماني يستفيد من تجارب الأوكرانيين ومن أوجه التعاون في مجال التسلح.

وفي أعقاب اجتماع لجنة الدفاع، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "بقدر ما هو صحيح أن الطائرات المسيرة تهيمن على الحرب الحالية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فإنه من الصحيح أيضا أنه لا أحد يعرف ما إذا كان الحال سيكون كذلك بعد 5 سنوات".