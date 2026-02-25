نشاط قطاع التصنيع في النمسا يقترب من الاستقرار

أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للاستشارات، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في النمسا ليقترب من الاستقرار خلال الشهر الحالي، وسط نمو جديد في الطلبات.

وارتفع مؤشر بنك يوني كريديت النمسا لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلا 49.4 نقطة مقابل 47.2 نقطة في الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ومن بين المؤشرات الفرعية سجل مؤشر الطلبات الجديدة نموا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بينما ظلت مستويات الإنتاج ثابتة بشكل عام في فبراير.

إلا أن المصنعين استمروا في تقليص النفقات، حيث أبلغوا عن مزيد من خفض أنشطة الشراء والتوظيف.

وبلغ معدل تسريح العمال أسرع وتيرة له في أربعة أشهر، في إطار جهود خفض التكاليف.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، وخاصة المعادن.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار بيع المنتجات لأول مرة منذ عشرة أشهر.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات الأعمال خلال العام الحالي، حيث ارتفعت درجة الثقة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات وسط آمال بتحسن ظروف السوق، بما في ذلك قطاع البناء، إلى جانب خطط طرح منتجات جديدة.