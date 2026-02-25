علق المخرج بيتر ميمي، على فيديو الناطقة الرسمية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي آيلا واوية، والذي زعمت فيه تزييف مسلسل صحاب الأرض للحقائق وتشويهها والتضليل، حسب ادعائها.

وقال مخرج العمل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تزييف حقائق إيه.. ده الفيديوهات موجودة، وعموما أنا دوخت عشان أجيب ممثلة تكون شبهك، مضيفا: "النصر لكل مظلوم".

وفي أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، ظهرت شخصية واوية، وهي تأمر جنود الاحتلال بضرورة إخلاء مستشفى من الجرحى والأطباء استعدادا لتدميرها.

ومن الواضح أن ظهور واوية أثار غضبها، فنشرت فيديو عبر صفحتها تزعم فيه أن مسلسل "صحاب الأرض" "زيف الحقائق وشوهها".

وقالت واوية في الفيديو الذي بثته عبر مواقع للتواصل الاجتماعي: "الفن يصبح رسالة عندما يكون نظيفا، وما دون ذلك يصبح غسيلا للعقول وتزييفا للحقائق، فالتحريض ليس فقط هتاف وكلام عالي، ولكنه يمكن أن يكون في صورة مسلسل ومشهد متفصل بالكامل، والغرض من قصته هو تحويل القاتل لضحية، وتحويل الضحية لمتهم".

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من محتوى الفيديو، ومحاولة الناطقة باسم جيش الاحتلال لقلب الحقائق وتزييفها، والهجوم على المسلسل، الذي ينال إشادات قوية وخصوصا مع سرده لكل التفاصيل والمآسي الإنسانية التي تعرض لها أهل غزة من دمار وحرق وقتل منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.