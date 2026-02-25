المكسيك ترسل ثاني حزمة مساعدات إلى كوبا

أرسلت المكسيك، ثاني حزمة مساعدات إنسانية إلى كوبا في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة حصارا أمريكيا مشددا وتهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط.

وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن سفينتين تابعتين للبحرية المكسيكية محملتين بـ1193 طنا من الإمدادات غادرتا ميناء فيراكروز على خليج المكسيك أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصل الإمدادات يوم السبت القادم.

وتحمل السفينة بابالوابان 1078 طنا من الفاصوليا والحليب المجفف، بينما تنقل السفينة هواستيكو 92 طنا من الفاصوليا و23 طنا من مواد غذائية أخرى.

وبحسب وزارة الخارجية، فقد قدمت منظمات النشاط الاجتماعي المختلفة، بدعم من حكومة مدينة مكسيكو سيتي، الكمية الأخيرة للمساعدات الإنسانية البالغة 23 طنا.

وتعد هذه ثاني حزمة مساعدات إنسانية مكسيكية يتم إرسالها إلى الجزيرة هذا العام.

وفي فبراير، أرسلت المكسيك أكثر من 814 طنا من المواد الغذائية ومواد النظافة إلى كوبا، بينما كانت المحادثات الدبلوماسية مستمرة بشأن استئناف إمدادات النفط.

وتوقفت شحنات النفط في منتصف يناير، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد كبير للحصار الاقتصادي على هافانا.

وكانت كوبا، تعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات النفط القادمة من فنزويلا، وقد توقفت هذه الشحنات بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على البلد الواقعة في أمريكا الجنوبية في أوائل يناير واعتقلت رئيسها.