نائب ترامب: الرئيس لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.

وأضاف دي فانس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية: كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا.

وتعقد، غداً، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف.

وفي يناير الماضي، حذر البيت الأبيض من أنه يدرس بجدية استخدام القوة ضد إيران.

وأعربت واشنطن حينها عن أملها في أن تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف"، يشمل التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.