زعيمة المعارضة البيلاروسية تنتقل إلى وارسو لأسباب أمنية

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفياتلانا تيخانوسكايا، اليوم الأربعاء، إنها نقلت مقرها من ليتوانيا إلى بولندا لأسباب أمنية.

وأبلغت تيخانوسكايا، وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي)، أن "الانتقال من ليتوانيا كان نتيجة دواع الأمنية"، مضيفة أن بعض أعضاء فريقها انضموا إليها في الانتقال إلى وارسو حيث سيواصلون عملهم.

وأوضحت تيخانوسكايا، إن مكتب الحركة في فيلنيوس سيواصل عمله.

في نهاية العام الماضي، خفضت الحكومة الليتوانية، مستوى الحماية الشخصية لتيخانوسكايا، حيث وصفت رئيسة الوزراء إنجا روجينيني هذه الخطوة بأنها بمثابة "تكيف مع مستوى التهديد الحالي."

وبينما كانت تسيخانو سكايا تخضع سابقا لحراسة على مدار الساعة من جانب قوات خاصة، تولت الشرطة مسؤولية أمنها.

وقالت تسيخانو سكايا، إنها شخصيا ومكتبها ما زالا هدفا لأجهزة المخابرات البيلاروسية، التي حاولت زرع عملائها.

وأكدت أن "الحكومة البولندية تبذل كل جهد لضمان سلامتي".