اليونان وفرنسا تقتربان من تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

من المتوقع أن توقع اليونان وفرنسا في أثينا على تجديد اتفاقية الشراكة المشتركة في مجال التعاون الدفاعي والأمني، التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام، وذلك خلال شهر أبريل المقبل وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أنه وفقا لمصادر مطلعة، فإنه من المرجح أن يزور ماكرون أثينا يومي 22 و 23 أبريل المقبل، حيث من المقرر أن يتم توقيع تجديد الاتفاقية حين ذاك. ومن المتوقع إضافة فقرة او مذكرة تفاهم منفصلة بشأن التعاون الابتكاري.

وقبل شهرين من التوقيعات النهائية، يسعى الجانب اليوناني لجعل الاتفاقية الجديدة أكثر إلزاما.

ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقية الأصلية في سبتمبر 2021 خلال فترة شهدت توترات في العلاقات بين اليونان وتركيا، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من نفس العام.