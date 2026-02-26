يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يعود الطقس ليكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد - وفق بيان اليوم الأربعاء - أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%. كما تتوافر فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وأشارت إلى نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح أيضًا شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 11

دمياط 19 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 23 09

السويس 21 10

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 12

نخل 19 07

كاترين 15 02

الطور 23 14

طابا 19 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الاسكندرية 18 12

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 12

سيوة 20 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 07

أسيوط 24 07

سوهاج 25 10

قنا 27 11

الأقصر 26 10

أسوان 26 10

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 25 12