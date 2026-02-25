ناسا تنقل صاروخ إطلاق مهمة أرتميس 2 من منصة الإطلاق لإجراء المزيد من الإصلاحات

نقلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، صاروخ إطلاق المركبة "أرتميس 2" إلى القمر من منصة الإطلاق إلى حظيرتها اليوم الأربعاء لإجراء المزيد من الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البطيئة في مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا طوال اليوم.

وقد قضى صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الذي يبلغ طوله 322 قدما (98 مترا) شهرا على المنصة جاهزا للإقلاع المحتمل، لكنه واجه سلسلة من المشكلات الخطيرة بما يكفي لتتطلب العودة إلى مبنى تجميع المركبات، على بعد حوالي 4 أميال (6.4 كيلومتر).

وأمر المديرون، بنقل الصاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تعطل نظام ضغط الهيليوم في الصاروخ.

وتأخرت عملية الإطلاق بالفعل لمدة شهر بسبب تسرب وقود الهيدروجين، وكان فريق الإطلاق يستهدف شهر مارس لإطلاق أول رحلة لرواد الفضاء إلى القمر منذ عقود.

ولكن الآن، توقفت رحلة "ارتميس 2" القمرية التي يقوم بها طاقم أمريكي كندي حتى أبريل على الأقل.

ومن المقرر أن تحمل "أرتميس 2" أربعة رواد فضاء، وهم: رواد الفضاء الأمريكيون كريستينا كوتش وفيكتور جلوفر وريد وايزمان بالإضافة إلى الكندي جيريمي هانسن – في مهمة تستغرق نحو عشرة أيام حول القمر، مُسجلة أول رحلة بشرية بالقرب من القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وكان آخر رواد فضاء أمريكيين قاموا برحلة للقمر في عام 1972.

وكان رواد الفضاء الأربعة في مبنى الكابيتول الأمريكي الليلة الماضية لحضور خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب كضيوف مدعوين، لأن تأخير الرحلة يعني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الحجر الصحي.

وكان المهندسون قد نجحوا في السيطرة على تسريب الهيدروجين وحددوا بالفعل موعد الإطلاق في 6 مارس القادم – أي بعد شهر من الموعد المحدد – عندما ظهرت مشكلة الهيليوم .وحدث عطل في تدفق الهيليوم إلى المرحلة العليا للصاروخ، حيث يعد الهيليوم ضروريا لتنظيف المحركات وتوفير الضغط في خزانات الوقود.

وقالت وكالة ناسا في بيان وقتها إن: "إعادة الصاروخ إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي ضروري لتحديد سبب المشكلة وإصلاحها."

وقال مدير وكالة ناسا، جاريد إيزاكمان، يوم السبت الماضي على منصة إكس، إن هناك مشكلة في تدفق الهيليوم خلال إحدى مراحل إطلاق الصاروخ، وهو ما يستدعي معالجتها أولا.

وتتطلب أعمال الإصلاح نقل الصاروخ وكبسولة "أوريون" من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية إلى حظيرة الصواريخ، وهو ما جعل الخطط الأصلية للإطلاق المقرر في مارس غير قابلة للتنفيذ.