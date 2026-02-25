مودي: ناقشت مع نتنياهو توسيع مجالات التعاون بين إسرائيل والهند

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي وصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية: "لقد عقدت اجتماعا ممتازا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربت خلاله عن امتناني للاستقبال الحار الذي تلقيته في وقت سابق اليوم. وأشعر بالسعادة بالعودة إلى إسرائيل بعد مرور 9 سنوات".

وأضاف مودي: "ناقشنا مجموعة واسعة من المسائل التي تهدف إلى تعميق وتعزيز العلاقات بين بلدينا. وتحظى مجالات مثل التكنولوجيا، وإدارة الموارد المائية، والزراعة، والتعاون في مجال رأس المال البشري بإمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بيننا. كما أجرينا أيضا نقاشا معمقا حول التطورات الرئيسية في المنطقة"، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).