ترامب وستارمر يبحثان أزمة مضيق هرمز وتأثيرها على الشحن العالمي

قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن الوضع المستمر في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث: "ناقش الزعيمان الوضع الجاري في الشرق الأوسط وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز لإنهاء الاضطراب في حركة الشحن العالمية، والذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في مختلف أنحاء العالم"، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".

كما أعرب ستارمر عن تعازيه لضحايا العسكريين الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب، بحسب المتحدث، الذي أضاف أن الزعيمين "اتفقا على البقاء على تواصل".

وأوضح المتحدث أيضا أن ستارمر تحدث، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، و"ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تأثير استمرار إغلاق مضيق هرمز على حركة الشحن الدولية".

وأضاف أن الجانبين "اتفقا على مناقشة الصراع الجاري بمزيد من التفصيل خلال اجتماعهما غدا، إلى جانب قضايا ثنائية أخرى".

وكان ترامب قد دعا يوم السبت دولا أخرى، من بينها المملكة المتحدة، إلى التدخل والمساعدة في التعامل مع الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز.



