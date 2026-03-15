وزراء ونواب يشاركون في مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب مستقبل وطن

شارك لفيف من الوزراء والشخصيات السياسية والبرلمانية في فعاليات مؤتمر ختام مبادرات الخير التي نظمها حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026، والذي أقيم بالعاصمة الجديدة، في حضور واسع عكس حجم المشاركة الرسمية والحزبية في الفعاليات التي أطلقها الحزب على مدار الشهر الكريم.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

كما شارك في المؤتمر المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، والنائب محمد عمران الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية، وقيادات حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات.

وجاء انعقاد المؤتمر تتويجًا لسلسلة من المبادرات المجتمعية والخدمية التي نفذها حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان، وشملت توزيع مساعدات غذائية، وتنظيم فعاليات دعم للأسر الأولى بالرعاية، وإطلاق أنشطة اجتماعية وخيرية في مختلف المحافظات، في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص الحزب على القيام به دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.