 روكسل تستهدف إلغاء الرسوم الإضافية على خدمات تجوال الهاتف المحمول في غرب البلقان - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 5:58 م القاهرة
روكسل تستهدف إلغاء الرسوم الإضافية على خدمات تجوال الهاتف المحمول في غرب البلقان

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 5:51 م

تعتزم المفوضية الأوروبية، إعفاء الأشخاص الذين يسافرون من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة غرب البلقان من الرسوم الإضافية للتجوال بالهاتف المحمول في المستقبل.

وتهدف المفوضية، إلى بدء مفاوضات مع ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وصربيا بشأن إسقاط الرسوم الإضافية، في انتظار موافقة دول الاتحاد الأوروبي.

وتسمح الاتفاقيات الطوعية المبرمة بين بعض مقدمي خدمات الهاتف المحمول في الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان الست بالفعل بتخفيض أسعار التجوال إلى حد ما.

وإذا أدت المفاوضات، المقترحة إلى إبرام اتفاقيات، سيتمكن المسافرون من الاتحاد الأوروبي من استخدام هواتفهم المحمولة بنفس الأسعار التي يستخدمونها في بلدانهم الأصلية.

يذكر أنه منذ عام 2017، لم يعد الأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي مضطرين إلى دفع رسوم إضافية للهاتف المحمول عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 

