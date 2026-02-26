مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل

صرح مصدر أردني مسئول بأن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)، حيث بدأت الحكومة بإعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني.

يذكر أن اتفاقية المياه قد انتهت قبل 3 أشهر ولم تجدد حتى الآن، وتعتبر هذه الاتفاقية جزءا مهما من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل.

وأكد المصدر، أن المصلحة الوطنية هي التي ستحدد خيارات وأولويات الأردن في هذا الشأن والإجراءات المستقبلية بهذا الخصوص.

وكشف المصدر عن أنه يتم حالياً الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه مع الهيئات الدولية والمحلية، والذي من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر المقبل ليبدأ تنفيذه هذا العام، وسيزود المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية احتياجاتها والعجز المائي خلال العقد المقبل.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في الفترة الأخيرة أن إسرائيل لا تنوي العودة إلى اتفاقية بيع المياه للأردن.



