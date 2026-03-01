ألمانيا: مديرة برليناله تشكك في استمرارها بسبب الجدل حول صراع الشرق الأوسط

صرح وزير الدولة الألماني لشؤون الثقافة فولفرام فايمر، بأن المديرة الفنية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، ترتشيا تاتل، شككت في استمرارها في إدارة المهرجان مستقبلا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال السياسي المستقل إن تاتل "أخبرتني وأخبرت مدير مكتبي يوم الثلاثاء أنها بالكاد تستطيع مواصلة قيادة البرليناله في هذه الأجواء المسمومة والتوترات السياسية المصاحبة". وأضاف أنهما تحدثا بصراحة عن الوضع الصعب.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قد دعا إلى عقد اجتماع مجلس الإشراف بسبب ذلك، قال فايمر: "عندما تحدث مثل هذه الضجة، وتقوم المديرة الفنية نفسها بالتشكيك في مستقبلها (كمديرة للمهرجان)، يتعيّن على الهيئات المختصة التشاور"، لافتا إلى أنه لا يستطيع الإدلاء بالمزيد نظراً للسرية المتفق عليها والمحادثات الجارية.

وخلال فعاليات نسخة العام الحالي من المهرجان جرت عدة نقاشات حول كيفية التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط. وبعد السجالات التي دارت حول مهرجان برليناله ومستقبل تاتل كمديرة للمهرجان، عُقد اجتماع لمجلس الإشراف يوم الخميس الماضي، على أن تُستكمل المحادثات خلال الأسبوع الجاري.

وقال فايمر إن تاتل بدت متأثرة بعمق بردود الفعل. وبحسب قوله، فإن "نشطاء سياسيين ألقوا بظلال سلبية على المهرجان، وبأفعالهم سمّموا الأجواء فعلياً".وأضاف أن الحديث لم يعد يدور تقريباً عن صناع الأفلام المتميزين، مشيراً إلى أن هذا "التسميم للأجواء" سبب له الحزن في البداية والغضب لاحقا.

وأكد فايمر أن الأيام الماضية لم تكن سهلة على إدارة البرليناله. وقال:" لقد وضع كل من تريشيا تاتل وفيم فيندرس التزامهما ونزاهتهما في الميزان. وهذا يستحق الاحترام".

وبحسب فايمر، من المقرر عقد اجتماع آخر لمجلس الإشراف مع تاتل يوم الأربعاء المقبل، وأضاف: "جميع الأطراف المعنية ترغب، بحسب تقديري، في التوصل سريعاً إلى نتائج جيدة". وأشار إلى أنه، إلى جانب التشكيل القيادي، ينبغي مناقشة مدونة سلوك وقضايا تنظيمية تخص البرليناله، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً. وختم بالقول: "ينبغي في الوقت نفسه تعزيز قبول البرليناله على أوسع نطاق ممكن. وستوضح تريشيا ما إذا كانت مستعدة لذلك".