زيلينسكي: روسيا أطلقت 738 صاروخا ونحو 19 ألف طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الشتاء

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق 738 صاروخا، وأكثر من 14670 قنبلة جوية موجهة، ونحو 19 ألف طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي "خلال الأسبوع الأخير من فبراير الماضي وحده، أطلق الغزاة أكثر من 1720 طائرة مسيرة، ونحو 1300 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 100 صاروخ من طرز مختلفة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي، أنه "رغم كل شيء، اجتاز الأوكرانيون هذا الشتاء الصعب، في حين لم تحاول روسيا حتى تبرير ضرباتها الوحشية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية".

وأشار زيلينسكي إلى أن معظم الطائرات المسيرة التي استخدمتها القوات الروسية في هجماتها كانت من طراز "شاهد" الروسية الإيرانية، وهي نفسها الطائرات التي يطلقها النظام الإيراني حاليا على دول في الشرق الأوسط.

وأكد زيلينسكي أنه "يجب مواجهة الشر في كل أنحاء العالم. وعندما تظهر الولايات المتحدة وشركاؤها الآخرون ما يكفي من الحزم، فإن أكثر الديكتاتوريين دموية يدفعون ثمن جرائمهم في نهاية المطاف".

